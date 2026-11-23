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Video: कारगिल में देशभक्ति के रंग में रंगा 78वां योम-ए-फतह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Nikita Gupta

Updated Mon, 23 Nov 2026 05:45 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 05:45 PM IST







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कारगिल में भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन ने संयुक्त रूप से 78वां योम-ए-फतह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और मार्च-पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व मेडिकल कैंप के जरिए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सेना-जनता के मजबूत रिश्तों का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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