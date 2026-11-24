मेले की रौनक से चमका कारोबार दुकानदारों की कमाई हुई दोगुनी

ऐतिहासिक झिड़ी मेले में आस्था के साथ स्थानीय कारोबार भी खूब चमक रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण मेला परिसर और आसपास के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। खाने-पीने से लेकर मनियारी और अन्य सामान की बिक्री में तेजी आने से छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के चेहरे खिल उठे हैं। कई कारोबारियों की कमाई सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुनी तक हो गई है। उन्हें आस है कि आने वाले दिनों में कारोबार बढ़ेगा।