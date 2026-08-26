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Jammu: सुम्ब के पहाड़ी इलाकों में एसओजी और जेके पुलिस का सर्च ऑपरेशन, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

Nikita Gupta

Updated Wed, 26 Aug 2026 05:55 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 05:55 PM IST







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सुम्ब के पहाड़ी क्षेत्रों में एसओजी और जेके पुलिस के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाकों में गहन तलाशी लेते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों की सर्चिंग और निगरानी जारी रही। ... और पढ़ें

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