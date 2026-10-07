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जम्मू: सांबा में पहली बार डोगरी में गूंजेगी रामलीला, कारगिल शहीदों की याद में खास पहल

Nikita Gupta

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:21 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:21 PM IST







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सांबा के दलोट में कारगिल शहीद रामलीला क्लब इस वर्ष पहली बार डोगरी भाषा में रामलीला का मंचन करेगा, जिससे स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। रामलीला के जरिए भगवान श्रीराम के जीवन आदर्शों और मर्यादा का संदेश डोगरी में दिया जाएगा, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह है। ... और पढ़ें

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