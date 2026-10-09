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जम्मू: चिनैनी में रामलीला की तैयारियां अंतिम चरण में, पहले नवरात्र से गूंजेगा प्रभु श्रीराम का जयकारा

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:59 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:59 PM IST







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चिनैनी कस्बे के रामलीला क्लब में रंग-रोगन और साफ-सफाई का काम अंतिम चरण में है। क्लब के प्रधान के अनुसार रविवार को पहले नवरात्र पर पूजा-अर्चना के बाद रात में रामलीला का मंचन शुरू होगा। ... और पढ़ें

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