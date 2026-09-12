{"_id":"6aa536e0a17c0de1d1017f9d","slug":"video-nhm-employees-stage-a-protest-over-their-demands-at-the-samba-district-hospital-complex-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी, अब ब्लॉक स्तर पर आंदोलन की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी, अब ब्लॉक स्तर पर आंदोलन की तैयारी

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:56 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:56 PM IST







Link Copied



सांबा जिला अस्पताल परिसर में एनएचएम कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर धरना चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन को ब्लॉक स्तर तक ले जाने और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करने का एलान किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन