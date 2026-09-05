खतरा : बेलीचराना के पास चौथे तवी पुल की सुरक्षा दीवार दरकी

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अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। भगवती नगर स्थित बेलीचराना चौक और तवी रिवर फ्रंट पार्क के निकट चौथे तवी पुल की सुरक्षा दीवार फिर दरकने लगी है। पिछले साल बाढ़ में पानी के दबाव से यह दीवार पूरी तरह से धंस गई थी। इसके बाद दीवार को मजबूत करने के लिए पहले पत्थर और उसके बाद सीमेंटेड दीवार बनाई गई। अब फिर दीवार खिसकने लगी है। इससे आसपास के लोगों में डर पैदा हो गया है।स्थानीय लोगों के अनुसार ठीक उसी जगह पर दोबारा मिट्टी और पत्थर खिसकना शुरू हो गए हैं, जहां पिछले साल बाढ़ में बैराज के निकट दीवार गिरी थी। इससे पुल की अप्रोच रोड के नीचे का हिस्सा खोखला होने की आशंका है। सूचना मिलने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बेलीचराना चौक के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि अगर समय रहते दीवार को मजबूत नहीं किया गया तो तवी में जलस्तर बढ़ने पर पानी सीधे आसपास के घरों में प्रवेश कर सकता है।कंकरीट बेस दीवार बनाने की मांगबेलीचराना चौक के त्रिशल, रोहित, अजमेर, हामजा और अन्य लोगों ने सरकार से मांग की कि मजबूत कंक्रीट बेस के साथ सुरक्षा दीवार का स्थायी पुनर्निर्माण शुरू किया जाए। पिछले साल बाढ़ में यहीं से पानी ने आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर तबाही मचाने का काम किया था।