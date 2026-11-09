{"_id":"6af159fc867bb89fa50b62fa","slug":"video-massive-fire-at-a-grain-market-in-jammu-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जम्मू की अनाज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: जम्मू की अनाज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख
दीपावली की रात जहां शहर में आतिशबाजी और रोशनी के बीच जश्न का माहौल था वहीं जम्मू के वेयरहाउस स्थित नेहरू मार्केट की अनाज मंडी में भीषण आग ने व्यापारियों की खुशियों को मातम में बदल दिया। पटाखों की चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए 14 दमकल केंद्रों से 25 से अधिक दमकल वाहनों को मौके पर तैनात करना पड़ा। दमकल विभाग, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल देर रात तक आग पर काबू पाने में जुटे रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।