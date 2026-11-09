Video: जम्मू की अनाज मंडी में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख

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दीपावली की रात जहां शहर में आतिशबाजी और रोशनी के बीच जश्न का माहौल था वहीं जम्मू के वेयरहाउस स्थित नेहरू मार्केट की अनाज मंडी में भीषण आग ने व्यापारियों की खुशियों को मातम में बदल दिया। पटाखों की चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए 14 दमकल केंद्रों से 25 से अधिक दमकल वाहनों को मौके पर तैनात करना पड़ा। दमकल विभाग, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल देर रात तक आग पर काबू पाने में जुटे रहे।

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