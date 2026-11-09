जम्मू में लगी आग: पटाखों की चिंगारी ने छीन ली व्यापारियों की दिवाली की खुशियां, रात वेयरहाउस में मची चीख-पुकार

आग की सूचना मिलते ही गंग्याल, गांधी नगर, पक्का डंगा समेत शहर के विभिन्न दमकल केंद्रों से गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। बाद में गांधीनगर मुख्यालय के अलावा गंग्याल, रूपनगर, बड़ी ब्राह्मणा, आरएस पुरा, कैनाल, अखनूर, बिश्नाह, सांबा और विजयपुर से भी दमकल वाहनों को बुलाया गया। आग बुझाने के लिए पानी के टैंकरों के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया गया। एसडीआरएफ की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटीं।



स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त और जम्मू के उपायुक्त भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दमकल वाहनों की आवाजाही और राहत कार्य में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस ने विक्रम चौक से वेयरहाउस की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया।