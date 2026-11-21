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जम्मू-कश्मीर: लाखों श्रद्धालुओं का मेला, लेकिन मंदिर का मुख्य द्वार सालों से अधूरा! झिड़ी में व्यवस्थाओं पर सवाल

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST







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ऐतिहासिक झिड़ी मेले की तैयारियों के बीच बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी मंदिर के मुख्य द्वार की अधूरी हालत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से अस्थायी सजावट के बजाय द्वार का स्थायी प्लास्टर, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण करवाने की मांग की है। ... और पढ़ें

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