जम्मू: डोडा में इंडिया ब्लॉक का हल्लाबोल, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

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डोडा के फाउंटेन चौक पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया ब्लॉक के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा ने आरोपों को खारिज किया।

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