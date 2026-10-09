{"_id":"6ac8cfccc6cccf8d2e0d16e5","slug":"video-india-bloc-stages-protest-in-doda-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: डोडा में इंडिया ब्लॉक का हल्लाबोल, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: डोडा में इंडिया ब्लॉक का हल्लाबोल, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
डोडा के फाउंटेन चौक पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया ब्लॉक के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित चुनावी अनियमितताओं की जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा ने आरोपों को खारिज किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।