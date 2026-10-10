{"_id":"6aca2652459369187c071074","slug":"video-india-bloc-protests-in-ganderbal-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Nikita Gupta

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:19 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:19 PM IST







Link Copied



गांदरबल में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन