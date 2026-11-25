वीरवार को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (स्कास्ट) चट्ठा जम्मू में आयोजित समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (जेकेबीओएसई) के 10वीं व 12वीं के मेधावियों को सम्मानित करेंगे। इनमें 10वीं कक्षा और 12वीं के 300 से अधिक विद्यार्थी शामिल हैं। मंच पर जम्मू संभाग की विविधता के साथ प्रतिभाओं का संगम भी दिखेगा।



जम्मू के मैदानी इलाकों से लेकर किश्तवाड़, डोडा और पुंछ के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक, हर जिले से अपनी मेहनत के दम पर मुकाम हासिल करने वाले विद्यार्थी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। संकरे रास्तों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई जारी रख सफलता हासिल करने वाले मेधावियों की उपलब्धियां दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी।



कठुआ की बसोहली चित्रकला और सांबा की बासमती की पहचान वाले क्षेत्र से लेकर उधमपुर की देविका, रियासी की त्रिकुटा पहाड़ियों, राजोरी-पुंछ के पीर पंजाल और रामबन-किश्तवाड़ की चिनाब घाटी तक फैले जम्मू संभाग की प्रतिभा एक साथ नजर आएगी। समारोह में मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ विशेष उपहार भी प्रदान किए जाएंगे।