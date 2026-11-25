हालांकि पहलगाम में तापमान पिछली रात के माइनस 4.6 डिग्री के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। इसके बावजूद घाटी के अधिकांश इलाकों में रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर तेज हो गया है। बुधवार सुबह कई इलाकों में धुंध की चादर छाई रही।



दक्षिण कश्मीर के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा माइनस 2 डिग्री तक गिर गया। कोकरनाग में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा।



उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में स्थित प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के अंत तक घाटी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं।