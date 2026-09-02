{"_id":"6a98178e808a121e5e03b142","slug":"video-greenery-campaign-in-reasi-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: रियासी में हरियाली की मुहिम, छह हजार पौधों से संवरेगा पर्यावरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रियासी में वन विभाग की तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान चलाया गया,इस मौके पर प्रशासन और जिला लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के सदस्य भी मौजूद रहे। पौधारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और प्रकृति को संतुलित बनाए रखना है, ताकि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। इस मौके पर, अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब छह हजार पौधे लगाए जा चुके हैं जबकि आने वाले कुछ दिनों में भी बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान होगा। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को समय-समय पर पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अगर हम आज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। प्रकृति की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है एक पौधा लगाएं और पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दें।

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