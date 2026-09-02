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Kashmir: 200 छात्र, सिर्फ 4 शिक्षक और 2 कमरे, चोंटिमुल्ला के सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 06:03 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 06:03 PM IST







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चोंटिमुल्ला के सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में करीब 200 छात्राएं सिर्फ चार शिक्षकों और दो कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पर्याप्त कमरे, शौचालय और परिसर की बाड़ जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से पढ़ाई और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ... और पढ़ें

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