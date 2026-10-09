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जम्मू: सांबा में पर्यावरण संरक्षण की पहल, मां के नाम एक पेड़ लगाकर दिया हरियाली का संदेश

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST







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सांबा में जिला प्रशासन वन विभाग नगर परिषद और कॉलेज विद्यार्थियों ने मिलकर पौधारोपण अभियान चलाया। मां के नाम एक पेड़ का संदेश देते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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