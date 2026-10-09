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जम्मू: चिनैनी में बिजली विभाग का जागरूकता शिविर, सोलर योजनाओं की दी जानकारी; मौके पर सुनीं समस्याएं

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:58 PM IST







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चिनैनी कस्बे के सीएफसी में बिजली विभाग की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न स्टालों के माध्यम से लोगों को सोलर योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में बिजली बिल और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी सुनी गईं। ... और पढ़ें

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