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जम्मू: घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने मांगी सुख-समृद्धि

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:40 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:40 PM IST







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छठ महापर्व के तीसरे दिन जिले के विभिन्न नदी और नहर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी जहां व्रतियों ने विधि-विधान से पूजा कर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठी मैया के गीतों, भजनों और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। ... और पढ़ें

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