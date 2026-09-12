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जम्मू-कश्मीर: 'मौसमी बीमारियों से बचना है तो पानी उबालकर पिएं', बीएमओ डॉ. सैयद अशरत बुखारी

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:56 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:56 PM IST







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मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए बीएमओ डॉ. सैयद अशरत बुखारी ने लोगों को साफ-सफाई रखने और पानी उबालकर पीने की सलाह दी। उन्होंने बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और बीमारी के लक्षण दिखने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। ... और पढ़ें

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