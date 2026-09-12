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जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मचारियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, जिला अस्पताल पहुंचकर दिया साथ

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:55 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:55 PM IST







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रियासी जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं और उनकी जायज मांगों को उचित मंच पर उठाने का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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