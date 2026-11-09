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जम्मू: दीपावली के रंग में रंगा चिनैनी, पटाखा स्टॉल पर उमड़ी खरीदारों की भीड़

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST

दीपावली के मद्देनजर चिनैनी कस्बे में जगह-जगह पटाखों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने त्योहार के लिए खरीदारी की। बाजारों में भी दिनभर चहल-पहल रही और दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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