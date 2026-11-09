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जम्मू: नौशेरा बाजार में प्रशासन की दस्तक, दुकानदारों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST

नौशेरा में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने बाजार का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों को जरूरी दिशा-निर्देश देते हुए बाजार में नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई। ... और पढ़ें

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