{"_id":"6af1ae053916d94265013b4a","slug":"video-good-saffron-harvest-expected-this-year-amid-timely-rainfall-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलवामा: कश्मीर में इस बार महकेगा केसर का कारोबार, समय पर बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलवामा: कश्मीर में इस बार महकेगा केसर का कारोबार, समय पर बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:57 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:57 PM IST







Link Copied



समय पर हुई बारिश और अनुकूल मौसम से कश्मीर में इस साल केसर की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। कृषि निदेशक सरताज अहमद शाह ने किसानों से सिंचाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जल उपभोक्ता संघ गठित करने और 124 सरकारी बोरवेल के रखरखाव में सहयोग करने की अपील की। ... और पढ़ें

विज्ञापन