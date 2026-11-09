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जम्मू: आस्था का केंद्र बैणी संगम विकास को तरसा, श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST







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चिनैनी के बैणी संगम के विकास को लेकर स्थानीय लोगों ने सरकार से ध्यान देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि इस पवित्र स्थल पर जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ सके और इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिले। ... और पढ़ें

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