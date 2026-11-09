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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में पहली बार सजा 'जश्न-ए-हरुद', पतझड़ की खूबसूरती के साथ दिखी कश्मीर की संस्कृति
शोपियां जिला प्रशासन ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 'जश्न-ए-हरुद' शरद उत्सव का आयोजन किया। प्रशासन का लक्ष्य इस उत्सव को हर साल आयोजित कर शोपियां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाना है।
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