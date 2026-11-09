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जम्मू: चिनैनी बाजार में प्रशासन की सख्ती, पॉलीथिन और गंदगी फैलाने वालों को दी चेतावनी

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:56 PM IST







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चिनैनी कस्बे में प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण कर दुकानदारों को पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने, नालियों में कचरा न डालने और पटाखा स्टॉल पर सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मेन चौक से जाम खुलवाया और सड़क पर बेवजह वाहन पार्क करने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों को भी निर्देशित किया। ... और पढ़ें

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