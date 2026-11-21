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भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के जीरो लाइन पर स्थित हीरानगर के बोबिया गांव में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें मेजबान बोबिया वॉलीबॉल क्लब ने जय बाबा वॉलीबॉल क्लब जम्मू को 2-0 से हराकर खिताब जीता। कभी गोलाबारी के लिए पहचाने जाने वाले इस सीमावर्ती गांव में खेल गतिविधियां सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश कर रही हैं, वहीं अधिकारियों ने युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया।

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