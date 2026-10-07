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जम्मू: डोडा में भाजपा की सेवा ज्योति संकल्प यात्रा, मोदी का लाइव संबोधन सुन जुटे कार्यकर्ता

Nikita Gupta

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST







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डोडा के पुल डोडा में भाजपा ने सेवा ज्योति संकल्प यात्रा का आयोजन किया, जिसमें शक्ति राज परिहार विधायक दलीप सिंह परिहार समेत पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उनका लाइव संबोधन सुना और सेवा व जनकल्याण का संकल्प दोहराया। ... और पढ़ें

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