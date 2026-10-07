{"_id":"6ac6407c5093652adf055649","slug":"video-bjps-seva-jyoti-sankalp-yatra-in-doda-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: डोडा में भाजपा की सेवा ज्योति संकल्प यात्रा, मोदी का लाइव संबोधन सुन जुटे कार्यकर्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू: डोडा में भाजपा की सेवा ज्योति संकल्प यात्रा, मोदी का लाइव संबोधन सुन जुटे कार्यकर्ता
डोडा के पुल डोडा में भाजपा ने सेवा ज्योति संकल्प यात्रा का आयोजन किया, जिसमें शक्ति राज परिहार विधायक दलीप सिंह परिहार समेत पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उनका लाइव संबोधन सुना और सेवा व जनकल्याण का संकल्प दोहराया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।