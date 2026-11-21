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जम्मू-कश्मीर: आग लगने की घटनाओं के बीच फायर विभाग की अपील, सतर्कता बरतें और सुरक्षा नियम अपनाएं
जम्मू-कश्मीर में आग लगने की घटनाओं के बीच फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डोडा एवं किश्तवाड़ के असिस्टेंट डायरेक्टर अमित शिवगोत्रा ने लोगों को अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने नागरिकों से आग से बचाव के नियमों का पालन करने, सतर्क रहने और किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत फायर सर्विस को सूचित करने की अपील की।
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