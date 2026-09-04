Samba: बारिश बनी आफत, स्कूल के कमरों में भरा पानी; बच्चों को भेजा गया घर

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जिला सांबा के नड ब्लॉक के सरना बडला ब्राह्मणा गांव में जोरदार बारिश के बाद सरकारी स्कूल जलमग्न हो गया। बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर स्कूल परिसर में घुसा और देखते ही देखते स्कूल के लगभग हर कमरे में पानी भर गया। हालात को देखते हुए अध्यापकों ने बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके घर भेज दिया और कुछ दिनों के लिए स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या आज की नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से बनी हुई है।

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