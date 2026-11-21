{"_id":"6b01afd9233d76fd22083e52","slug":"video-two-days-of-continuous-snowfall-at-peer-ki-gali-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: पीर की गली में दो दिन लगातार बर्फबारी, मुगल रोड खुलने का इंतजार बढ़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शोपियां की पीर की गली में लगातार दो दिनों तक बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई है, जिसके कारण मार्ग पर यातायात बंद है। प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी है और सड़क को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही वाहनों की आवाजाही बहाल की जाएगी, हालांकि यह मौसम और आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगा।

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