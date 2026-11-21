रुहुल्ला मेहदी श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह प्रदर्शन का नेतृत्व करने नहीं, बल्कि छात्रों की जायज मांगों के समर्थन में उनके साथ शामिल हुए हैं।



पत्रकारों से बातचीत में मेहदी ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के काम छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि निर्वाचित सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के लिए युवाओं का भविष्य प्राथमिकता नहीं है और उनके निजी हित ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।



उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन और निर्वाचित सरकार के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दोनों प्रशासन भर्ती परीक्षाओं में सामने आने वाली गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और छात्रों के करियर को फुटबॉल की तरह इधर-उधर उछाल रहे हैं।



मेहदी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और अनियमितताएं अब आम होती जा रही हैं, जबकि जवाबदेही का अभाव है। इससे योग्य उम्मीदवारों के अवसर छिन रहे हैं और उनके भविष्य पर संकट पैदा हो रहा है।



उन्होंने दोनों प्रशासन से प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए।