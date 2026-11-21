गिरफ्तार युवक की पहचान अवैस रजा के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरानवाली का रहने वाला है। उसे शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे अरनिया सेक्टर में हरापीर पुल के पास से पुलिस ने हिरासत में लिया।



गिरफ्तारी के समय युवक के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में उसकी पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि हुई है।



सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि वह भारतीय क्षेत्र में कैसे पहुंचा, सीमा पार करने के पीछे क्या वजह थी और उसने सीमा पर लगी बाड़ को किस तरह पार किया। मामले की जांच जारी है।