श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार ने कटड़ा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस साल पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड यात्रियों की सुविधा, बेहतर व्यवस्थाओं और यात्रा अनुभव को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का सुविधाओं पर भरोसा बढ़ा है।



उन्होंने उम्मीद जताई कि साल के बाकी दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और एक करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। हालांकि, इसकी स्पष्ट तस्वीर अगले एक महीने में सामने आएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में माता के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लेने की अपील भी की।



जून में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे

इस साल जनवरी से अक्तूबर तक कुल 83,20,256 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। जून महीने में सबसे अधिक 13,13,803 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि मई में 10,92,776 और मार्च में 9,36,046 श्रद्धालुओं ने यात्रा की। अप्रैल में 9,14,341 और अक्तूबर में 9,82,495 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई।



अन्य महीनों में जनवरी में 6,96,914, फरवरी में 4,45,178, जुलाई में 6,68,911, अगस्त में 6,25,550 और सितंबर में 6,44,242 श्रद्धालु पहुंचे। नवंबर के आंकड़ों को जोड़ने के बाद कुल संख्या करीब 87 लाख हो गई है।



2024 में करीब 95 लाख श्रद्धालुओं ने किए थे दर्शन

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 69,78,806 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 94,84,182 रही थी। इससे पहले 2011 में 1,01,15,647 और 2012 में 1,04,95,269 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे। वर्ष 2012 में अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी।