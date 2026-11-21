छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौट रहा था जवान: जम्मू में बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालात में मिला शव, जांच जारी
छुट्टी बिताकर गुरदासपुर में अपनी तैनाती पर लौट रहे 31 वर्षीय सेना के जवान संजीत सिंह का शव शनिवार सुबह जम्मू बस स्टैंड के पास बीसी रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।
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जम्मू के बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के एक जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जवान छुट्टी बिताकर अपनी तैनाती वाली जगह लौट रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान 31 वर्षीय संजीत सिंह के रूप में हुई है। वह रामबन जिले के चंद्रकोट क्षेत्र के धार गांव का रहने वाला था और पंजाब के गुरदासपुर में तैनात था। छुट्टी पर घर आने के बाद वह शनिवार को वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहा था।
शनिवार सुबह करीब 5:40 बजे जम्मू बस स्टैंड के पास बीसी रोड पर उसका शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल जम्मू पहुंचाया।
पोस्टमार्टम के जरिए मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस ने मामले में इन्क्वेस्ट कार्रवाई शुरू कर दी है। जवान अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी छोड़ गया है। मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है।