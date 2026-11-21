मृतक की पहचान 31 वर्षीय संजीत सिंह के रूप में हुई है। वह रामबन जिले के चंद्रकोट क्षेत्र के धार गांव का रहने वाला था और पंजाब के गुरदासपुर में तैनात था। छुट्टी पर घर आने के बाद वह शनिवार को वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहा था।



शनिवार सुबह करीब 5:40 बजे जम्मू बस स्टैंड के पास बीसी रोड पर उसका शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल जम्मू पहुंचाया।



पोस्टमार्टम के जरिए मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस ने मामले में इन्क्वेस्ट कार्रवाई शुरू कर दी है। जवान अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी छोड़ गया है। मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है।