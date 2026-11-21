लद्दाख में 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा रहते हुए स्थानीय चुनाव हुए थे। कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में शून्य से नीचे तापमान के बावजूद सुबह 8 बजे मतदान शुरू होते ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे।



नगर निकाय चुनावों में कारगिल नगर परिषद में दोपहर 2 बजे तक 62.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि लेह नगर परिषद में 33.70 प्रतिशत वोट पड़े। लेह नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में मतदान हुआ, जबकि कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं।



पंचायत चुनावों में संकू क्षेत्र मतदान के मामले में सबसे आगे रहा। यहां सरपंच पदों के लिए 75.20 प्रतिशत और पंच पदों के लिए 78.43 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद द्रास में सरपंच पदों के लिए 67.89 प्रतिशत और पंच पदों के लिए 70.12 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। कारगिल में सरपंच पदों पर 65.34 प्रतिशत और पंच पदों पर 68.22 प्रतिशत मतदान हुआ।



जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, लेह में सरपंच पदों के लिए 48.10 प्रतिशत और पंच पदों के लिए 44.68 प्रतिशत मतदान हुआ। नुब्रा में पंच पदों के लिए 77.20 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई जबकि सरपंच पदों पर 61.38 प्रतिशत मतदान हुआ। जांस्कर में सरपंच पदों के लिए 48.89 प्रतिशत और पंच पदों के लिए 50.72 प्रतिशत वोट पड़े। शम क्षेत्र में दोनों पदों के लिए 54.81 और 60.68 प्रतिशत मतदान हुआ। चांगथांग में सरपंच पदों पर 49.20 प्रतिशत और पंच पदों पर 45.74 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।



दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में भी मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लिया। भारत के सबसे उत्तरी गांवों में शामिल तुरतुक में लोगों ने पंचायत चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाई। तुरतुक फरूल के मतदाता नियाज महा ने मतदान को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन में योगदान देने की अपील की। वहीं, चांगथांग क्षेत्र के सीमावर्ती गांव फोब्रांग में भी लोग लंबी दूरी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वोट डालने पहुंचे।



मतदाताओं ने कहा कि स्थानीय चुनावों के जरिए ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है, जो क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं और सड़क, पानी, बिजली, विकास तथा जनकल्याण जैसे मुद्दों पर काम कर सकते हैं। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी कारगिल नगर परिषद चुनाव में बारू के बियामाथांग मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।