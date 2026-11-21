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जम्मू-कश्मीर: कुलगाम आतंकी हमले के बाद शोपियां में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:19 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:19 PM IST







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कुलगाम में आतंकी हमले के बाद शोपियां जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों ने सभी प्रवेश-निकास मार्गों और अंतर-जिला संपर्क सड़कों पर नाकेबंदी व वाहनों की सघन जांच तेज कर दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और शांति बनाए रखी जा सके। ... और पढ़ें

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