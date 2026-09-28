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उधमपुर: शहीद भगत अमरनाथ की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह, संघर्ष और बलिदान को किया याद

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:15 PM IST

ऊधमपुर के गुरु नाभादास भवन में शहीद भगत अमरनाथ जी के जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके संघर्ष, सामाजिक योगदान और बलिदान को याद किया। ... और पढ़ें

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