{"_id":"6aba53600469cd2856031a3c","slug":"video-national-conference-strengthened-in-udhampur-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"उधमपुर: नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली मजबूती, कई लोगों ने थामा पार्टी का हाथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा ने नए शामिल हुए लोगों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी।

... और पढ़ें