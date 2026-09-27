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उधमपुर: विधानसभा के कामकाज पर विधायक मनकोटिया की राय, स्वायत्तता और टीईट छूट का मुद्दा उठाया

Nikita Gupta

Updated Sun, 27 Sep 2026 06:44 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 06:44 PM IST







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विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने शनिवार को आयोजित बैठक में विधानसभा के हालिया कामकाज और वहां लाए गए विभिन्न प्रस्तावों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के लिए स्वायत्तता से जुड़े प्रस्ताव, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में छूट की मांग और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया। ... और पढ़ें

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