Udhampur News: टीबी की जांच, मरीजों की पहचान और उपचार की स्थिति जानीं

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संवाद न्यूज एजेंसीउधमपुर। जिले में ''टीबी मुक्त भारत अभियान'' के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को उपायुक्त मिंगा शेरपा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में टीबी की जांच, मरीजों की पहचान और उपचार की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनिल सलोच ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्क्रीनिंग और उपचार लक्ष्यों की जानकारी दी। डीसी मिंगा शेरपा ने जांच सुविधाओं का और विस्तार करने के निर्देश देते हुए कहा कि टीबी के मामलों की जल्द पहचान के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित की जाए और मरीजों को समय पर उपचार मिले।उन्होंने डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत बनाने, संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान करने और काउंसलिंग सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। डीसी ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने की बात कही, ताकि अभियान को पूरी तरह सफल बनाया जा सके।