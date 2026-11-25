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उधमपुर: गुरुद्वारे में गूंजे गुरु नानक देव के जयकारे, प्रकाश पर्व पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

Nikita Gupta

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:36 PM IST







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गुरुद्वारा सिंह सभा उधमपुर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लंगर भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे गुरुद्वारा परिसर में भक्ति और सेवा का माहौल बना रहा। ... और पढ़ें

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