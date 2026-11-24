माइक्रोस्कोप की मदद से रक्त वाहिकाओं को जोड़ा

मेजर डॉ. सुनील एनपी ने बताया कि मेडिकल, ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल टीमों ने संयुक्त रूप से 11 घंटे तक लंबा ऑपरेशन चलाया। टीम ने टूटी हड्डियों को जोड़ने के साथ-साथ माइक्रोस्कोप की सहायता से बारीक रक्त वाहिकाओं को जोड़ा, जिससे हाथ में दोबारा रक्त संचार बहाल हो सका। सर्जरी के बाद जवान की हालत में निरंतर सुधार हो रहा है।



लांस नायक बीरपाल ने कहा कि हाथ जुड़ जाने से मैं बेहद खुश हूं। उन्होंने कहा कि मुझे एक तरह से नई जिंदगी मिली है।