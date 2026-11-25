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संवाद न्यूज एजेंसीउधमपुर। स्कूलों में अब बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ जीवन के जरूरी कौशल सिखाए जाएंगे। कौशल गतिविधियों के माध्यम से सिखाए जाएंगे। शिक्षा विभाग इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को तैयार कर रहा है।इसके लिए स्कूलों में खेल, समूह चर्चा और भूमिका अभिनय जैसी गतिविधियां होंगी। रोजमर्रा की परिस्थितियों पर आधारित अभ्यास भी करवाए जाएंगे। इनका उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, आपसी सहयोग और संवाद क्षमता बढ़ाना है। सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित होगी। एससीईआरटी जम्मू-कश्मीर की फेज-दो योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य शिक्षा कार्यालय में 25 स्कूलों के 49 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। उन्हें जीवन कौशल से जुड़ी 10 क्षमताओं को गतिविधियों से समझाया गया। शिक्षकों को लाइफ स्किल्स मॉड्यूल और ट्रेनिंग मैनुअल की जानकारी भी दी गई है।शिक्षा विभाग शिक्षकों को विषयों के साथ गतिविधियां जोड़ने का तरीका बता रहा है। इससे बच्चे विषयों को रटने के बजाय समझकर सीखेंगे। गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मक सोच और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। प्रत्येक प्रतिभागी को सात दिवसीय क्लासरूम चैलेंज दिया गया। इसका उद्देश्य कक्षाओं में सीखी गई तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करना है।-कोटकेवल किताबी पढ़ाई करवाने से कई बार बच्चे बोरियत महसूस करते हैं, जबकि गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने पर वे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। जिले के स्कूलों में समय-समय पर इस तरह की गतिविधियां करवाई जाती हैं, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास, समझने की क्षमता और पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित हो तथा नियमित कक्षाओं में उनका मन लगा रहे। -सुनील खजुरिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी।