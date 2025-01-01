विज्ञापन

सोमवार को भी मौसम सामान्य रहा और दिनभर धूप खिली रही। हालांकि लगातार चल रही ठंडी हवाओं के कारण श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर यात्रा करते नजर आए। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हेलिकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे तथा घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार यात्रा पूरी कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के साथ श्रद्धालु पवित्र गर्भ जून गुफा में भी माथा टेककर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी भवन पहुंचने पर श्रद्धालु मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। इसके उपरांत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। वहीं, यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा के बाजारों में प्रसाद और अन्य सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में भी रौनक बनी हुई है।वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा का दैनिक आंकड़ा करीब 20 हजार से 25 हजार के बीच बना हुआ है जबकि सप्ताहांत यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 28 हजार से 32 हजार के बीच पहुंच रही है। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यात्रा मार्ग से लेकर भवन परिसर और कटड़ा तक श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है।