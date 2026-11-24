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मोटर वाहन विभाग की ओर से बस स्टैंड परिसर में मेडिकल एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। एआरटीओ मुदस्सर इकबाल की देखरेख में आयोजित इस शिविर में बसों, मिनी बसों सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालकों की आंखों की जांच के साथ-साथ उनके सामान्य स्वास्थ्य की भी जांच की गई। शिविर का उद्देश्य वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच कर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक करना था।

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