{"_id":"6b05858cb680ad4e6d0593ab","slug":"video-udhampur-on-sunday-to-mark-the-prakash-parv-of-shri-guru-nanak-dev-ji-which-is-celebrated-on-november-24-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"उधमपुर: गुरबाणी की गूंज, संगत का सैलाब… प्रकाश पर्व पर निकला भव्य नगर कीर्तन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु नानक देव जी के 24 नवंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को उधमपुर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित नगर कीर्तन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। दोपहर 12 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा से पांच प्यारों की अगुवाई में शुरू हुआ नगर कीर्तन गुरबाणी कीर्तन, ढोल-नगाड़ों और सतनाम वाहेगुरु के जयकारों के बीच शहर के मुख्य बाजारों से गुजरा।

... और पढ़ें