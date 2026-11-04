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कठुआ: एसडीएमबनी में बिना अनुमति नहीं बिकेंगे पटाखे, एसडीएम ने दुकानदारों को दिए सख्त निर्देश

Nikita Gupta

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:33 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:33 PM IST







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एसडीएम बनी ने दिवाली के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए पटाखा विक्रेताओं को प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। बिना अनुमति पटाखे बेचने पर रोक लगाई गई है और दुकानदारों को सुरक्षा के लिए अपनी दुकानों पर पानी का इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। ... और पढ़ें

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