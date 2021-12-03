Kathua News: ट्रक की टक्कर से राहगीर की मौत, चालक फरार
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:35 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:35 AM IST
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लखनपुर रेलवे पुल के पास मंगलवार देर रात हुआ हादसा, पुलिस ने दर्ज किया मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। लखनपुर में रेलवे पुल के पास मंगलवार देर रात ट्रक की चपेट में आने से एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुपवाड़ा जिले के क्रालपोरा रेंगा पाथ निवासी अदनान अहमद मल्ला के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार हादसा मंगलीवार रात करीब दो बजे उस समय हुआ जबकि पंजाब से कठुआ की ओर आ रहे ट्रक ने रेलवे पुल के पास ट्रक ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लखनपुर पुलिस ने ट्रक चालक राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर तहसील निवासी रेशम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने की जांच शुरू कर दी है।
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कठुआ। लखनपुर में रेलवे पुल के पास मंगलवार देर रात ट्रक की चपेट में आने से एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुपवाड़ा जिले के क्रालपोरा रेंगा पाथ निवासी अदनान अहमद मल्ला के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार हादसा मंगलीवार रात करीब दो बजे उस समय हुआ जबकि पंजाब से कठुआ की ओर आ रहे ट्रक ने रेलवे पुल के पास ट्रक ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लखनपुर पुलिस ने ट्रक चालक राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर तहसील निवासी रेशम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने की जांच शुरू कर दी है।
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